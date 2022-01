Datacenter United a nommé Bart Stevens à la fonction de Chief Information Officer. Chez le fournisseur belge de services pour centres de données, il délimitera les lignes à suivre par le groupe sur le plan tant technique que structurel.

Stevens vient de Digital Realty, l'ex-Interxion. 'Pour moi, une solide structure repose sur des gens bien formés', affirme-t-il. 'Voilà pourquoi chez Datacenter United, j'accorderai beaucoup d'attention aux formations, au coaching et aux contacts directs avec les collaborateurs. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra progresser rapidement au niveau qualitatif, technique et structurel.'

Stratégie de croissance

Datacenter United annonce en outre que deux de ses collaborateurs, à savoir Jo van den Langenbergh et Brodie Jones, viennent d'obtenir le certificat ATS (Accredited Tier Specialist) de l'Uptime Institute.

'L'engagement de nouvelles personnes et l'extension des qualifications de nos collaborateurs existants s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie de croissance', affirme le managing director Friso Haringsma. 'Ici, il règne surtout le sentiment que nous en avons terminé avec la phase d'introduction et que nous allons pleinement commencer à écrire notre propre histoire. Un certain nombre d'autres annonces sont aussi prévues dans les semaines à suivre.'

