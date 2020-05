Databricks, spécialisée en AI et en analytique des données, introduit la Databricks University Alliance. Ce programme de formation est proposé gratuitement aux instituts d'enseignement et est destiné à familiariser les étudiants avec les outils en ligne et les plates-formes 'cloud' en sciences des données et en apprentissage machine.

Selon Databricks, la formation assurée par l'University Alliance doit veiller à ce que les étudiants regroupés dans des équipes 'data' soient capables de stimuler l'innovation et ce, aussitôt qu'ils aboutissent sur le marché du travail. 'Notre objectif est que les chercheurs, ingénieurs et analystes en données puissent travailler dans les environnements de nuages publics avec des gisements de données à l'échelle industrielle', déclare Matei Zaharia, chief technologist chez Databricks.

Demande en hausse

Le technologie de l'analyse de données est toujours plus intensivement appliquée et devient chaque année plus sophistiquée. Il en résulte que le besoin de chercheurs, ingénieurs et analystes en données ne cesse d'augmenter. Ces cinq dernières années, le nombre de commandes de recherche Google sur 'science des données' a quadruplé, alors que le site d'offres d'emploi Glassdoor classe la profession de chercheur en données dans le top dix des meilleurs emplois aux Etats-Unis.

Vous trouverez plus d'informations à propos de la Databricks University Alliance sur ce site web.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

