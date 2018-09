Data News recherche des projets ICT innovants et fructueux

Le 15 novembre, Data News récompensera non seulement le CIO of the Year 2018, mais aussi les ICT/Digital Projects of the Year et ce, pour le 26ème fois déjà. Le concours est ouvert tant aux petites qu'aux grandes organisations aussi bien privées que du secteur public. La portée globale du projet est moins importante, puisque l'accent sera surtout mis sur son aspect innovant, ainsi que sur la technologie en tant que telle, mais aussi sur son utilisation, sans oublier son approche business.

Participez via www.datanews.be/cio Votre entreprise a-t-elle mené à bien un projet ICT ou numérique? Ce projet a-t-il engendré une réelle valeur ajoutée pour votre firme? Son utilisation a-t-elle eu un impact démontrable? N'hésitez dès lors pas et inscrivez-vous via www.datanews.be/cio. N'attendez pas trop longtemps: le 28 septembre, nous clôturerons en effet les envois. Les candidatures seront examinées par la rédaction, et les personnes sélectionnées seront invitées à venir présenter leur projet devant le jury académique et professionnel, qui désignera les lauréats finaux.

Vainqueurs de l'année dernière

Parmi les projets plus modestes, le prix avait été l'année dernière attribué à De Trog pour son projet BattleQuiz. De Trog l'avait emporté sur d'autres projets de qualité de deSingel et de Partena. BattleQuiz est une appli qui assure la formation requise à une main d'oeuvre tant nouvelle que temporaire. La boulangerie De Trog avait présenté ainsi au jury le parfait exemple d'un projet capable, moyennant un budget minimal, d'exercer un impact maximal sur la gestion de l'entreprise.

Dans le segment des grands projets, c'est Prayon qui l'emporta avec P15 Insight. Les autres nominés de valeur avaient pour nom FCR Media, MIVB, Sigedis et la RTBF. Prayon - un leader mondial en dérivés phosphatés - avait réussi à s'imposer avec un projet portant sur la transformation numérique de l'entreprise, dont la stratégie repose désormais sur les données et l'analytique.

Et qui sera CIO of the Year? Votez maintenant!

Par ailleurs, vous pouvez aussi voter pour votre CIO préféré via www.datanews.be/cio. Cette année, la rédaction de Data News a sélectionné pour le titre de CIO of the Year 2018 trois Chief Information Officers qui, en plus de leurs tâches IT, co-déterminent aussi la stratégie numérique de leur entreprise, par exemple en tant que Chief Digital Officer ou avec à la clé un mandat explicite en vue de mettre le numérique en évidence. Sera-ce Jocelyn Darbroudi (CIO de DKV Belgium), Günther Ghijsels (CIO & CDO de Randstad Group Belgium) ou Erwin Verstraelen (CDIIO de Port of Antwerp)? Votez pour celle/celui qui succédera à Björn Van Reet. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous prononcer sur www.datanews.be/cio.