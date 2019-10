Etes-vous à la recherche d'un (nouveau) fournisseur ICT? Vous pourrez dans ce cas le trouver facilement et gratuitement en ligne dans notre base de données ICT Guide rénovée.

Traditionnellement, Data News édite l'ICT Guide 'special' que les abonnés trouveront aujourd'hui dans leur boîte et dans lequel ils auront une vue d'ensemble des fournisseurs ICT et de leur expertise en software, hardware et services. Le système en ligne sous-jacent a été aménagé ces derniers mois et remplacé par une nouvelle solution plus performante. Le nouveau ICT Guide en ligne vous permet de rechercher aisément des fournisseurs ICT (vendeurs, distributeurs et resellers) sur base des critères que vous choisissez vous-même.

Désormais, toutes les entreprises figurant dans notre base de données sont également associées à celles de la base de données de notre partenaire Trends Top, afin d'en faire un instrument de travail encore meilleur. Vous pourrez ainsi aisément cliquer plus avant pour solliciter, en plus de l'expertise d'une entreprise, aussi les données professionnelles et financières correspondantes, telles les membres de sa direction, son chiffre d'affaires et son bilan social. Une fois par an, Trends Top sort aussi l'ICT Top 1.000 envoyé conjointement avec Data News.

La nouvelle base de données ICT Guide est un instrument dynamique. Les entreprises peuvent y contrôler à tout moment leurs données, les modifier et les actualiser. L'objectif est à l'avenir aussi de mettre à jour régulièrement les différentes catégories et subdivisions en fonction de l'évolution du marché. Votre entreprise ne figure-t-elle pas encore dans la base de données ICT Guide? Pas de problème, vous pouvez toujours l'ajouter sous l'onglet 'Registrations'. En cas de question ou de problème, tournez-vous vers dnguides@datanews.be

L'ICT Guide paraît aujourd'hui aussi en édition papier. Nous avons malheureusement constaté quelques petites erreurs dans l'aperçu du magazine lors du passage à la nouvelle base de données. Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps. L'aperçu le plus actuel se trouve en tout cas toujours sur http://ictguide.datanews.be.