La toute première édition de Data News est sortie des presses il y a exactement quarante ans aujourd'hui. Comme les trois quarts des membres de l'actuelle rédaction n'étaient même pas nés à l'époque, nous sommes allés fouiller dans les archives pour en savoir plus.

Le 25 septembre 1979, telle est la date qui vit la naissance de votre magazine ICT préféré au sous-titre évocateur: 'revue informatique'. Dans ce premier numéro, on apprend que le Pascal est un nouveau langage de programmation. "Le langage du futur?", selon le titre de l'article. Autre titre singulier: "La puce: début ou fin de l'ère de l'information?"

En 1980, suite à une enquête, nous avons découvert l'en-tête révélateur suivant: "La résistance à l'ordinateur va faiblir". Une prévision qui s'est parfaitement vérifiée. Plus le 'personal computer' connut le succès, plus il devint accessible au grand public. "Comment effectuer le premier pas", tel était le titre d'une notice destinée à quiconque envisageait de se lancer dans l'informatique sur son lieu de travail. Autre titre d'un numéro ultérieur: "Comment acheter un ordinateur et à quel prix?"

Ensuite, on aborda moins le hardware dans Data News, mais davantage la connectivité et surtout, voire essentiellement, le software. Le combat OS/2 (IBM vs Microsoft) par exemple ou l'arrivée de l'e-mail - en septembre 1992, Wordperfect parlait encore de 'communication électronique qui devient à présent aussi possible'. Tout cela a également impacté Data News même, où l'on faisait grand cas d'un site web. Mais avant qu'il ne soit question d'une lettre de nouvelles via e-mail, il y eut encore le 'data flash' permettant d'appeler un numéro payant 077 (coûteux) pour écouter une actualisation d'infos IT.

Pourtant, certaines choses n'ont guère évolué durant ces quarante années. En témoigne cette phrase tirée du tout premier éditorial: "Data News publiera des dossiers sur des thèmes importants susceptibles d'intéresser une large palette de lecteurs. Comme par exemple l'automatisation dans le secteur financier, les systèmes de gestion IT, le software et la programmation, le transfert de données, la robotique, l'automatisation industrielle et les ordinateurs personnels." La technologie - esprit du temps et terminologie - a évidemment évolué, mais tel est le cas aussi de Data News qui continue encore et encore de vous informer au mieux dans un domaine qui nous passionne tous.