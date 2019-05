Voici les noms des entreprises lauréates dans les 14 catégories.

Vous étiez plus de 1.100 à assister au gala des Data News Awards for Excellence. Chefs d'entreprise, personnalités ICT, CIO, fournisseurs, fabricants, entreprises de services IT, clients et top-contacts: tout ce beau monde était avide de savoir à qui seraient attribués les tant convoités Data News Awards. Nous avions prévu pas moins de quatorze récompenses pour les entreprises qui ont exercé l'année dernière un puissant impact sur l'écosystème ICT par des prestations hors du commun. Il s'agit toutes d'entreprises qui se sont distinguées en matière de support à la clientèle, technologie, innovation, impact sur le marché, réputation et ancrage local au sein de leur segment d'activité.

Les entreprises avaient l'opportunité de se nominer elles-mêmes pour la première sélection, qui avait été complétée par la rédaction. Vous, chers lecteurs, vous avez ensuite voté en masse via le site web pour vos candidats préférés et vous avez réduit la liste de présélection à un top 3 dans chaque catégorie. Puis, ce fut au tour de notre jury professionnel de désigner les lauréats finaux. La quinzième récompense est traditionnellement réservée à l'ICT Personality of the Year: un prix qui est déterminé et attribué exclusivement par la rédaction de Data News.

