Les Awards que 15 lauréats ont remportés hier, étaient de véritables mini-oeuvres d'art faites à la main, où l'accent était mis sur la durabilité. Voici comment elles furent réalisées.

Pour cette édition esthétique 'The Art of Networking' des Data News Awards for Excellence, nous voulions remettre des récompenses quelque peu différentes des précédentes. Vigo Universal de Wépion a relevé ce défi en présentant un concept très apprécié intégrant un bras robotique et des touches de clavier.

Les trophées se composent chacun de 21 pièces, toutes réalisées à la main ou le résultat d'une imprimante 3D sur base de concepts sur mesure. Vigo a opté pour trois teintes: doré - traditionnellement lié aux awards -, argent 'métallisé' - souvent utilisé dans les produits technologiques - et bleu - une couleur courante dans l'IT.

Aspect écologique

Pour la base, Vigo a choisi du luxueux bois méranti suffisamment lourd que pour donner de la consistance aux trophées, mais en mode recyclé. Le plastique utilisé durant le processus d'impression 3D est du PLA, un plastique biologiquement dégradable. Les touches ont été récupérées de claviers des années '90. Les touches de clavier sur le piédestal font référence à l'interaction entre l'homme et la machine.

Bras robotique

Pour le concept du bras robotique, Vigo s'est inspirée d'Iron Man et de la lampe bien connue de Pixar avec laquelle chaque film Pixar débute et se termine. La surface métallique brute fait penser aux robots de l'univers de science-fiction de films tels Wall-e, Transformers, Terminator, Johnny 5, Robocop, etc.

Pour ne pas surcharger le bras et maintenir son fonctionnement en équilibre, une mini-puce a été ajoutée, afin de rappeler l'aspect électronique du secteur ICT. Une mini-puce reposant sur toutes les créations par ordinateur, telles qu'on les connaît. Le bras du robot tient dans sa pince la dernière lettre du mot Data et la dépose sur la base. Cette action symbolise l'achèvement d'un projet. Dans ce cas: la remise du trophée au vainqueur. 15 heureux lauréats d'un Data News Award for Excellence ont ainsi pu ramenez chez eux une oeuvre d'art unique.

Pour cette édition esthétique 'The Art of Networking' des Data News Awards for Excellence, nous voulions remettre des récompenses quelque peu différentes des précédentes. Vigo Universal de Wépion a relevé ce défi en présentant un concept très apprécié intégrant un bras robotique et des touches de clavier.Les trophées se composent chacun de 21 pièces, toutes réalisées à la main ou le résultat d'une imprimante 3D sur base de concepts sur mesure. Vigo a opté pour trois teintes: doré - traditionnellement lié aux awards -, argent 'métallisé' - souvent utilisé dans les produits technologiques - et bleu - une couleur courante dans l'IT.Pour la base, Vigo a choisi du luxueux bois méranti suffisamment lourd que pour donner de la consistance aux trophées, mais en mode recyclé. Le plastique utilisé durant le processus d'impression 3D est du PLA, un plastique biologiquement dégradable. Les touches ont été récupérées de claviers des années '90. Les touches de clavier sur le piédestal font référence à l'interaction entre l'homme et la machine.Pour le concept du bras robotique, Vigo s'est inspirée d'Iron Man et de la lampe bien connue de Pixar avec laquelle chaque film Pixar débute et se termine. La surface métallique brute fait penser aux robots de l'univers de science-fiction de films tels Wall-e, Transformers, Terminator, Johnny 5, Robocop, etc.Pour ne pas surcharger le bras et maintenir son fonctionnement en équilibre, une mini-puce a été ajoutée, afin de rappeler l'aspect électronique du secteur ICT. Une mini-puce reposant sur toutes les créations par ordinateur, telles qu'on les connaît. Le bras du robot tient dans sa pince la dernière lettre du mot Data et la dépose sur la base. Cette action symbolise l'achèvement d'un projet. Dans ce cas: la remise du trophée au vainqueur. 15 heureux lauréats d'un Data News Award for Excellence ont ainsi pu ramenez chez eux une oeuvre d'art unique.