Suite aux mesures anti-corona, Data News n'organisera pas d'événement physique cette année. Mais à partir de la semaine prochaine, vous pourrez suivre en direct qui seront les lauréats des 14 Data News Awards for Excellence et qui pourra s'enorgueillir du titre d'ICT Personality of the Year.

Contrairement aux années précédentes, la 21ème édition des Data News Awards for Excellence n'aura cette fois pas lieu en présence de plus de 1.000 invités. Il ne faut évidemment pas en chercher loin la raison: le covid-19. Ou comment le thème 'Stay Wild' prévu pour l'événement se voit par la force des choses transformé en 'Stay Safe'. Mais cela ne signifie pour autant pas que nous n'aurons pas droit à des finalistes et à des vainqueurs méritants dans 14 catégories différentes.

A suivre en direct chaque jour sur datanews.be

Ces finalistes et vainqueurs, nous vous les présenterons à partir de la semaine prochaine dans une brève vidéo live quotidienne sur notre site web www.datanews.be, chaque fois à 12H30: de quoi pimenter votre... pause lunch. Nous démarrerons la série le 21 janvier et la clôturerons le 28 janvier avec l'annonce de l'ICT Personality of the Year.

L'horaire de diffusion

Vous n'avez pas le temps de suivre tout? Voici comment le programme se présentera la semaine prochaine. Sur notre site web, vous pourrez assurément tout voir et revoir.

Lundi 21 septembre - 12H30 à 13H00

Introduction par Kristof Van der Stadt (rédacteur en chef de Data News) et Carole Santens (Media expert Data News & ICT)

Présentation de la catégorie 1: Belgian Startup Company of the Year

Présentation de la catégorie 2: Belgian Scaleup Company of the Year

Mardi 22 septembre - 12H30 à 13H00

Présentation de la catégorie 3: Enterprise Application Innovator of the Year

Présentation de la catégorie 4: Hardware Innovator of the Year

Présentation de la catégorie 5: Infrastructure Innovator of the Year

Mercredi 23 septembre - 12H30 à 13H00

Présentation de la catégorie 6: Artificial Intelligence Innovator of the Year

Présentation de la catégorie 7: IoT Innovator of the Year

Présentation de la catégorie 8: Cybersecurity Innovator of the Year

Les abonnés à notre lettre de nouvelles recevront chaque jour une mise à jour et, le samedi, un récapitulatif des Data News Awards for Excellence virtuels.

Jeudi 24 septembre - 12H30 à 13H00

Présentation de la catégorie 9: Telecom & Connectivity Company of the Year

Présentation de la catégorie 10: Mobile Innovator of the Year

Présentation de la catégorie 11: Customer Centric IT Company of the Year

Vendredi 25 septembre - 12H30 à 13H00

Présentation de la catégorie 12: HR & Sourcing Services Company of the Year

Présentation de la catégorie 13: IT Services Company of the Year (Small & Medium)

Présentation de la catégorie 14: IT Services Company of the Year (Large)

Samedi 26 septembre: récapitulatif des 14 lauréats

Lundi 28 septembre - 12H30 à 13H00

Introduction par Kristof Van der Stadt (rédacteur en chef de Data News) et Carole Santens (Media expert Data News & ICT)

Présentation de l'ICT Personality of the Year 2020

Interview de l'ICT Personality of the Year 2020

Vous trouverez davantage d'informations à propos des Data News Awards for Excellence sur www.datanewsawards.be

