La portée de Data News progresse fortement et ce, tant pour le magazine papier que pour l'édition numérique et le site web. Voilà ce qui ressort du rapport annuel du Centre d'Information sur les Médias (CIM).

Selon le CIM, Data News atteint en tout 146.404 lecteurs par le truchement du magazine papier, de son équivalent pdf numérique, des applis et du site web: cela représente une impressionnante croissance de 39,8 pour cent. Il nous faut cependant, par souci d'honnêteté, ajouter ici qu'une partie de cette hausse doit être assurément attribuée à la nouvelle méthodologie appliquée par le CIM depuis cette année.

83.422 lecteurs ont compulsé le magazine Data News l'an passé ou l'ont lu numériquement grâce à la version pdf. Il s'agit là d'une hausse de 27,7 pour cent. La croissance est encore plus forte en ligne, puisque 49,1% de surfeurs en plus ont visité le site web de Data News à la recherche d'informations et de dossiers liés au secteur ICT. Selon l'étude, le lectorat de Data News se compose majoritairement de formateurs et de personnes assumant des fonctions dirigeantes intéressées par l'ICT.

Les autres magazines professionnels du groupe Roularta, dont fait partie Data News, se distinguent eux aussi. Notre revue soeur Trends/Trends-Tendances enregistre ainsi de nouveau une belle croissance de 13%. Les résultats de l'étude du CIM, effectuée par Ipsos, sont un baromètre pour les agences de publicité et de médias et servent aussi de fil rouge pour les tarifs publicitaires dans les maisons d'édition.