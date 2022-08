L'entreprise belge Data Consult est dorénavant la propriété de la firme française Septeo Group. Ce dernier était déjà actif dans notre pays et s'étend donc encore.

L'appellation Data Consult existe depuis 1987, mais l'entreprise même a été créée en 1984 déjà par Jean Smet. Elle édite des logiciels destinés aux notaires et dessert aujourd'hui quelque 330 études, soit 2.300 employés notariaux.

'L'arrivée de Data Consult chez Septeo va nous permettre de nous étendre encore et nous offre le support d'un grand groupe dans différents domaines comme les ressources humaines, le marketing, la planification d'événements, la gestion des achats, les processus d'exploitation, etc.', déclare Ann Smet, directrice de Data Consult.

Pour sa part, Septeo existe depuis 2013. Cette entreprise de Montpellier a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros et occupe quelque 2.400 personnes. Elle cible tant les notaires que les avocats. Rien n'a filtré à propos du montant versé par Septeo pour ce rachat, qui a été supervisé par Level Next.

