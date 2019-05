Ce jeudi 16 mai 2019, Data News a attribué pour la 20ème fois ses Data News Awards for Excellence. C'est Daan De Wever qui a été élu ICT Personality of the Year 2019.

Cet événement annuel couronne des entreprises qui se sont distinguées dans le secteur ICT.Les entreprises lauréates sont désignées par un jury professionnel se composant de personnalités IT.Sur décision de la rédaction de Data News, c'est Daan De Wever qui a été élu ICT Personality of the Year 2019. Data News a ainsi de nouveau choisi un informaticien animé par un esprit d'entreprise. Daan est parvenu en effet, conjointement avec une jeune équipe dynamique, à faire de Destiny l'un des acteurs B2B en croissance la plus rapide sur les marchés télécom et 'cloud'.

Destiny, fondée en 2008, est un fournisseur de solutions de communication dans le nuage, qui s'adresse surtout aux petites et moyennes entreprises innovantes. L'année dernière, Destiny, qui occupe plus de 160 collaborateurs, a enregistré un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros. Cevora, Democo, DPD, Ecover, Gabriëls, Interparking, Katoen Natie, McDonald's, Standaard Boekhandel, Würth et ZEB notamment sont clients de l'entreprise. En rachetant Belgium Telecom et DSD Business Internet, Destiny amplifie encore ses ambitions locales et européennes. Dans ce but, elle avait déjà aussi repris Ergatel, IT101, Meritel et Motto. Cette année, son chiffre d'affaires devrait s'établir à 50 millions d'euros.