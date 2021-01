Pour votre smarphone, il existe des chargeurs sans fil, mais aussi des... 'wireless chargers' qui en font un peu plus. Comme cet Oblio par exemple, qui fournit à votre appareil mobile non seulement une nouvelle énergie, mais le rend aussi impeccable grâce à la lumière UV-C.

Les smartphones sont de véritables foyers à bactéries. De plus, l'accu de ce genre d'appareil est en général complètement à sec en fin de journée. Un plus un égale deux, s'est-on dit au sein de la firme française Lexon. La petite entreprise a donc mis au point l'Oblio, un gadget qui recharge et décontamine simultanément les téléphones mobiles.

Vase

L'Oblio se présente comme un petit vase. Si votre smartphone supporte la recharge sans fil via ce qu'on appelle la norme Qi, il vous suffit alors de l'insérer dans le gadget - en réalité un chargeur sans fil d'une puissance de 10 Watts. Cela devrait suffire pour recharger complètement un smartphone à sec en trois heures environ.

Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est qu'un séjour de vingt minutes dans l'Oblio suffit pour que le smartphone soit à 99,9 pour cent désinfecté des bactéries et autres virus. Selon ses créateurs, il élimine aussi le très opiniâtre H1N1, une sous-espèce du virus de la grippe Influenza A.

Le gadget sera bientôt commercialisé en quatre teintes différentes au prix conseillé de 79,90 euros.

