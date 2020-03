CTG, fournisseur de solutions et de services IT en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, s'empare de la française StarDust. Cette entreprise est un leader dans le domaine des tests et du contrôle de qualité des services numériques. Son siège se trouve à Marseille, et elle possède une filiale à Montréal au Canada.

StarDust propose une gamme complète de services de test, dont la mise à l'épreuve d'applications multilingues, d'environnements et de régressions, ainsi que des bancs d'essai d'applications. L'offre se focalise sur les tests de services numériques et de sites web, de logiciels, d'applications mobiles et de l'internet des objets (IoT). Depuis neuf ans qu'elle existe, l'entreprise a travaillé pour plus de deux cents clients actifs dans différents secteurs.

Les solutions de StarDust sont, selon CTG, un complément à sa propre offre de tests. 'Ce rachat va supporter la stratégie de CTG en vue de renforcer notre présence sur le marché des solutions de test globales et ce, non seulement en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord', affirme Filip Gydé, Président et CEO de CTG.

Selon lui, le plus important, c'est que CTG dispose à présent d'une offre de crowdtesting, ce qui permettra à tout moment d'utiliser des testeurs partout dans le monde, allant de pair avec un vaste éventail de compétences et une grande variété d'appareils de test.

La transaction se fera entièrement en cash et est estimée à quelque 4,85 millions de dollars. Le chiffre d'affaires annuel de StarDust est évalué à 7 millions de dollars.

