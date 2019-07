Snap, l'entreprise à l'initiative de l'appli populaire Snapchat, a enregistré au cours du trimestre écoulé la plus forte croissance d'utilisateurs en tant que firme cotée à la Bourse.

Les chiffres révélés par l'entreprise mardi à la clôture de Wall Street, ont été meilleurs que prévu, ce qui a fait nettement grimper le cours boursier.

Le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs est passé à 203 millions, contre 190 millions durant le premier trimestre de l'année. Cette hausse est la plus nette depuis l'entrée à la bourse de Snap en 2017.

Son chiffre d'affaires s'est inscrit à 388 millions de dollars. Snap a cependant essuyé une perte de nette de plus de 255 millions de dollars en raison de dépenses consenties en vue d'attirer davantage d'utilisateurs et de lier des annonceurs à l'entreprise. Pour le troisième trimestre, la firme californienne table sur un chiffre d'affaires oscillant entre 410 et 435 millions de dollars. A la clôture de la bourse de New York, le cours de l'action Snap a progressé de quasiment 12 pour cent.