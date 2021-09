En préambule au rachat de Remoticom, Crescent, ex-Option, regroupe ses activités IoT dans une division séparée, qui sera dirigée par le CEO de Remoticom.

Joost van der Velden deviendra CEO de la division IoT Solutions chez Crescent. Ce département comprendra toutes les activités IoT d'Option (la plate-forme CloudGate et la plate-forme LoRa), Crescent IoT Solutions (technologie 5G), S.A.I.T. (systèmes de communication critiques pour l'entreprise et solutions à capteurs) et Remotoicom (smart city, smart lighting, smart industry).

En regroupant ses différentes filiales et départements, Crescent entend augmenter son efficience et mieux se positionner sur le marché IoT.

Van der Velden est actuellement CEO de Remoticom, l'entreprise néerlandaise avec laquelle Crescent avait au printemps conclu un partenariat stratégique et qu'elle va donc à présent racheter. Il rejoindra Crescent, où il dirigera la division intégrant son entreprise. Il siègera ainsi aussi au sein du comité exécutif de Crescent, où il succèdera à Alain Van den Broeck. Ce dernier gardera la responsabilité des intérêts Smartville de Crescent.

