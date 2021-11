La firme de sécurisation des données Cranium va désormais proposer une formation condensée de Data Protection Officer (DPO). En recourant à des outils en ligne et à l'auto-apprentissage, la formation a pu être ramenée à trois jours, tout en conservant la même norme de qualité, selon Cranium.

Les formations pourront désormais être suivies dans plusieurs villes tant en Wallonie qu'en Flandre et ce, en français et en néerlandais. L'initiative coïncide avec le lancement de Cranium Campus. Sous ce dénominateur commun, on retrouve l'ensemble des offres de formation et de training qui forment un quatrième pilier à part entière de l'entreprise de Zaventem, à côté de la confidentialité, de la cyber-sécurité et de la gestion des données. Patrik Ferwerda prendra les rênes de Cranium Campus en sa qualité de business unit director.

La référence des formations de DPO

Un Data Protection Officer (DPO) est responsable du respect à part entière de la législation sur le respect de la vie privée au niveau du traitement des données personnelles. Cranium propose entre-temps la formation de DPO depuis quatre ans à des clients de secteurs très variés. 'Mais comme le temps et le budget des clients est précieux, nous avons condensé la formation et l'avons ramenée des quatre journées habituelles, plus un jour d'examen, à trois journées seulement', apprend-on.

'Nous nous focalisons sur ce qui est appliqué dans la pratique et distillons des recommandations et de la documentation complémentaire sur la matière intéressante que les élèves peuvent découvrir chez eux à leur rythme', affirme Ferwerda, qui veut mettre Cranium Campus sur le marché comme la référence des formations de DPO.

Jusqu'à présent, toutes les formations se déroulaient à Zaventem et en anglais, mais à partir de janvier, Cranium organisera aussi des formations à Anvers, Gand, Courtrai, Hasselt et Namur tant en français qu'en néerlandais.

