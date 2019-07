L'entreprise Corsair, surtout connue pour ses accessoires pour ordinateurs, a racheté le fabricant de PC Origin PC. Les deux marques continueront cependant de coexister.

Origin PC est un acteur de niche sur le marché des ordinateurs. L'entreprise est spécialisée dans les ordinateurs de bureau et portables personnalisés et assemblés à la main. Corsair est connue principalement pour ses accessoires pour ordinateurs, dont des souris de jeu, casques, claviers à éclairage LED, etc. L'entreprise fabrique cependant aussi ses propres ordinateurs de bureau.

C'est cet éclairage LED et l'écosystème logiciel iCUE qui seront les premiers à être transférés vers Origin PC après le rachat. Les joueurs pourront ainsi synchroniser l'éclairage de tout leur PC et en gérer les performances. Le nouveau système de refroidissement de Corsair, le Corsair Hydro X Series, équipera aussi rapidement les ordinateurs d'Origin PC.

Le montant versé par Corsair pour acquérir Origin PC n'a pas été communiqué. Corsair se contente d'affirmer qu'Origin PC demeurera une marque distincte. Tant Corsair qu'Origin PC continueront de fabriquer leurs propres ordinateurs.