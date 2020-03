Microsoft a décidé d'annuler sa conférence des développeurs Build dans sa forme classique. L'événement aurait dû avoir lieu du 19 au 21 mai à Seattle dans l'état américain de Washington. Mais en raison du coronavirus, il devient à présent un événement numérique.

Microsoft Build attire chaque année des milliers de développeurs de logiciels, qui y sont informés des innovations relatives à Windows, à Office et à d'autres logiciels et services de Microsoft. Il se transforme donc à présent en un événement numérique, mais on ne sait pas encore exactement quand il sera organisé.

Nombreux reports et annulations chez nous aussi

Microsoft Build est le énième événement successif à être supprimé en raison du nouveau coronavirus. Tout a commencé en février avec la suppression du Mobile World Congress de Barcelone. Ensuite, ce furent notamment Google, Facebook et d'autres grandes et petites firmes technologiques qui annulèrent leurs conférences ou les remplacèrent par des événements digitaux.

Dans notre pays aussi, la plupart des événements technologiques et réseautiques sont annulés ou reportés. Tel est notamment le cas du Beltug VIP Evening (reporté au 23 septembre), du Speakers Café/State of the Union de CIOforum (reporté au 27 avril) et au 'and& festival' organisé tous les deux ans à Leuven (pas encore de nouvelle date connue). Enfin, le salon de l'emploi Match IT et l'événement Comedy Night prévus par Data News le 2 avril sont eux aussi postposés à une date encore à définir.

