Le salon de l'emploi Match IT et Comedy Night que Data News envisageait d'organiser le 2 avril prochain, sont reportés à une date encore à définir.

Le salon de l'emploi Match IT et l'événement réseautique Comedy Night n'auront pas lieu à la date prévue du 2 avril. Voilà ce qu'ont décidé hier jeudi l'équipe de Data News et l'organisation responsable de l'éditeur Roularta. Nous sommes désolés d'avoir dû prendre cette décision, mais la situation actuelle du coronavirus ne nous a pas laissé d'autre choix. Et les mesures annoncées hier soir par le gouvernement fédéral ne font que le confirmer.

Nous essayons à présent de trouver une nouvelle date dans les plus brefs délais. Si vous vous êtes déjà enregistré à ces événements, vous ne devez rien faire: dès que nous aurons fixé une autre date, tout un chacun en sera informé. Nous voulons ici remercier les visiteurs, exposants, partenaires et sponsors pour leur compréhension de ce report dans les conditions exceptionnelles que nous connaissons. Pour toute question relative à ces événements, veuillez vous adresser à cedric.noens@roularta.be

Data News organisera aussi les Data News Awards for Excellence le 28 mai. Cet événement aura provisoirement bien lieu à la date prévue, mais nous continuons évidemment de suivre de près l'évolution de la situation. Nous respectons en tout cas les recommandations formelles des autorités, afin de pouvoir garantir la santé et la sécurité de nos visiteurs et partenaires événementiels, et d'effectuer tout ajustement jugé nécessaire.

