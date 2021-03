Le télétravail est encore quelque chose de différent de la collaboration à distance. Voilà pourquoi lors du développement de ses tout nouveaux produits CorelDRAW Corel s'est surtout concentrée sur cet élément. La version 2021 du logiciel de conception graphique est disponible à partir de cette semaine pour PC et Mac.

compose de cinq composantes importantes: le logiciel de conception et d'illustration CorelDRAW, le programme de retouche des photos Photo-Paint (une alternative à Adobe Photoshop), la CorelDRAW.app en versions pour web et iPad, un Font Manager de gestion des polices de caractères, et AfterShot 3 HDR, le pendant d'Adobe Lightroom pour la mise au point des photos au format RAW.

Agréablement collégial

Dans cet article, nous nous concentrerons surtout sur les composantes CorelDRAW améliorées, parce que, comme susmentionné, elles hébergent pas mal de nouvelles fonctions en vue de collaborer sur des documents avec des collègues. Le fait que ces nouveautés coïncident avec la période du télétravail imposée par la crise du corona, est plutôt un hasard qu'un choix conscient. 'En fait dans la version 2020 déjà, nous nous étions prudemment lancés dans les outils de collaboration', explique Klaus Vossen, senior product manager, dans un entretien avec Data News. 'Cela remonte à avant la propagation du virus. Lors du développement de CorelDRAW 2021, nous avons joué pleinement la carte de la collaboration, parce qu'il nous est apparu rapidement que le télétravail n'allait provisoirement pas disparaître d'un coup.'

CorelDRAW 2021. © Corel

Des collègues qui veulent concevoir ensemble des documents via CorelDRAW 2021, en y apportant des changements ou en donnant leur feedback, ne doivent pas tous disposer du logiciel pour PC ou Mac. Il y a en effet aussi la CorelDRAW.app, qui met à disposition les principaux outils du logiciel via le navigateur web (complètement avec le support des écrans tactiles) ou via la nouvelle appli pour iPad. La synchronisation de toutes les données s'effectue dans ce cas par le truchement de CorelCLOUD. John Falsetto, senior director of products Graphics & Productivity, déclare à ce propos: 'Nous avons réexaminé à la loupe les flux de travail de nos utilisateurs et apporté des améliorations significatives à la suite dans son ensemble. Nous pouvons ainsi aider les concepteurs graphiques à réaliser leurs projets plus rapidement: de l'idée au produit final.'

Commentaires en direct

L'une de ces nouvelles fonctions est le tableau de bord dans CorelDRAW 2021. Conjointement avec la CorelDRAW.app, il sert de hub collaboratif comprenant tous les fichiers de conception dans le nuage. D'un simple clic, il est possible de reproduire des exemples, afin que les utilisateurs obtiennent en image l'état du projet, toutes les remarques et les membres de l'équipe impliqués.

Une fonction (elle aussi nouvelle) dans le prolongement de ce qui précède, c'est Live commentary: les examinateurs et utilisateurs autorisés à approuver des concepts, pourront désormais commenter les documents et les annoter via la CorelDRAW.app, après quoi le feedback apparaîtra en direct sur le système Windows ou macOS du concepteur. Les clients professionnels pourront désormais aussi visionner les fichiers de concepts et les traiter à l'aide de la CorelDRAW.app pour Microsoft Teams.

Gain de temps

Outre tous les outils collaboratifs cités, la CorelDRAW Graphics Suite 2021 comprend encore quelques autres nouveautés permettant aux concepteurs de gagner pas mal de temps. C'est ainsi qu'il leur sera dorénavant possible d'exporter plusieurs éléments simultanément. Supposez que vous souhaitiez stocker un même concept tant pour une utilisation en ligne, un magazine que pour un poster, ce sera possible d'une simple pression sur un bouton. Format, résolution et répartition: tout cela sera aisément paramétrable pour chaque support, et ces paramètres pourront en outre être réutilisés sans problème par la suite.

Les concepteurs apprécieront également la nouvelle fonction de dessin et de concept en perspective (cf. l'illustration de cet article). Ils auront le choix parmi des perspectives à 1, 2 ou 3 points et pourront dans le mode voulu déplacer et traiter des objets ou des groupes d'objets, sans perdre la perspective choisie.

Autre nouveauté à citer: l'intégration du format HEIF (High Efficiency Image File) avec lequel les tout nouveaux iPhone effectuent des photos, et le support de la toute dernière génération d'ordinateurs Mac à architecture Silicon. La CorelDRAW Graphics Suite 2021 signifie du reste pour Corel un retour à la plate-forme Apple, où elle brillait par son absence ces dernières années. Les utilisateurs de PC pourront, eux, se réjouir d'une suite optimalisée pour exploiter pleinement le GPU des systèmes Windows actuels, ce qui dans la pratique devrait se traduire par une vitesse supérieure et une productivité plus élevée.

Prix et disponibilité

Comme susmentionné, la CorelDRAW Graphics Suite 2021 est disponible pour Windows et macOS, et supporte tant le français, le néerlandais, l'anglais que pas mal d'autres langues. Il est possible d'acheter en une fois le logiciel avec ce qu'on appelle une licence permanente au prix de 719 euros, mais il est tout autant possible de souscrire un abonnement au logiciel, qui revient à 349 euros par an. Une version d'essai gratuite (trente jours) est disponible via le site web www.coreldraw.com.

Vous n'avez pas besoin de la suite complète? Dans ce cas, vous pouvez opter pour les packs CorelDRAW Essentials 2021 (130 euros) et CorelDRAW Standard 2021 (355 euros), qui sont évidemment quelque peu plus limités au niveau des possibilités. Notez que ces packs ne sont disponibles que pour Windows. Pour les Mac, il n'y a d'autre choix que la CorelDRAW Graphics Suite 2021 complète.

