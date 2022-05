Les entreprises belges d'infrastructures IT Netleaf et Core ICT se retrouvent dans le même giron.

Core ICT de Brasschaat fournit des services gérés et de l'infrastructure IT aux firmes moyennes et grandes, ainsi qu'aux instances publiques. Pour sa part, Netleaf est un acteur Benelux de réseaux et de cybersécurité. Les deux entreprises fusionnent donc et opéreront dans un même groupe, Syntory. Ce nouveau groupe est né partiellement avec du capital de la société d'investissement InvestLink.

Les deux entreprises qui fusionnent, se complètent parfaitement et veulent ainsi renforcer leur position sur le marché. En regroupant entre autres Managed Operations, il sera par exemple possible de prévoir un seul interlocuteur pour les solutions IT.

Core ICT de Brasschaat fournit des services gérés et de l'infrastructure IT aux firmes moyennes et grandes, ainsi qu'aux instances publiques. Pour sa part, Netleaf est un acteur Benelux de réseaux et de cybersécurité. Les deux entreprises fusionnent donc et opéreront dans un même groupe, Syntory. Ce nouveau groupe est né partiellement avec du capital de la société d'investissement InvestLink.Les deux entreprises qui fusionnent, se complètent parfaitement et veulent ainsi renforcer leur position sur le marché. En regroupant entre autres Managed Operations, il sera par exemple possible de prévoir un seul interlocuteur pour les solutions IT.