Le magasin web néerlandais Coolblue a en 2020 franchi le cap des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus d'un quart a été réalisé en Belgique, selon l'entreprise ce mercredi. Dans notre pays, le chiffre d'affaires est passé de 370 à 550 millions d'euros.

Le résultat d'exploitation du détaillant en ligne s'est établi en 2020 à 114 millions d'euros, soit 66 millions d'euros de plus qu'en 2019. En décembre, Coolblue a ouvert en Belgique un cinquième magasin dans le centre commercial Quartier Bleu d'Hasselt. La firme avait précédemment ouvert un magasin-phare à Bruxelles, plus précisément à l'avenue Louise. Le nombre de collaborateurs belges a augmenté de 200 pour dépasser les 700 personnes.

Coolblue entend cette année continuer d'investir dans ses infrastructures aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. 'En Belgique aussi, nous poursuivrons cette année l'extension de notre infrastructure', déclare Camille Depuydt, manager de Coolblue Belgium. 'Nous allons ainsi continuer de déployer notre service de distribution CoolblueFietst dans davantage de villes belges, et encore ouvrir deux magasins au moins.' Selon l'entreprise, cela ira de pair avec la création de 150 emplois supplémentaires.

