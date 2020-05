Coolblue entend ouvrir six magasins physiques cette année encore

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Le détaillant Coolblue annonce sa volonté d'ouvrir six nouveaux magasins cette année encore. L'entreprise est dans ce but en train de rechercher de vastes immeubles commerciaux dans de grandes villes belges et néerlandaises. Ce mercredi matin, la première de ces six filiales a été inaugurée en grande pompe à Leiden aux Pays-Bas.

L'inauguration du magasin Coolblue à Leiden aux Pays-Bas. © Coolblue