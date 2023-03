Coolblue révèle ses résultats annuels pour 2022. En raison de la crise énergétique, de l'inflation et, de ce fait, d'une faible confiance de la part des consommateurs, 2022 fut une année pleine de défis. Il n'empêche que Coolblue a réussi à la clôturer sur le chiffre d'affaires record de 2,35 milliards d'euros, un peu meilleur que celui de l'année précédente (+0,6%). Sa perte nette s'est élevée à 6,2 millions d'euros.

La hausse du chiffre d'affaires est dû entre autres à la forte croissance de l'entreprise en Allemagne, qui y a réalisé un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros, mais aussi à la progression en parts de marché sur des groupes de produits tels les lave-linge et les ordinateurs portables aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi qu'à la forte demande de produits économes en énergie.

Avec un EBITDA positif de 43 millions d'euros, la croissance a toutefois été insuffisante pour combler les coûts en hausse et à la pression sur les marges.

Grâce à l'ouverture de son deuxième magasin allemand à Essen, et à l'extension de CoolblueFietst, Coolblue a l'année dernière poursuivi sa progression en Allemagne. En partie sur base de ces investissements, son chiffre d'affaires y a atteint 174 millions d'euros l'année dernière.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

La hausse du chiffre d'affaires est dû entre autres à la forte croissance de l'entreprise en Allemagne, qui y a réalisé un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros, mais aussi à la progression en parts de marché sur des groupes de produits tels les lave-linge et les ordinateurs portables aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi qu'à la forte demande de produits économes en énergie.Avec un EBITDA positif de 43 millions d'euros, la croissance a toutefois été insuffisante pour combler les coûts en hausse et à la pression sur les marges.Grâce à l'ouverture de son deuxième magasin allemand à Essen, et à l'extension de CoolblueFietst, Coolblue a l'année dernière poursuivi sa progression en Allemagne. En partie sur base de ces investissements, son chiffre d'affaires y a atteint 174 millions d'euros l'année dernière.En collaboration avec Dutch IT-Channel.