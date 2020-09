Grâce à ce rachat, l'entreprise ConXioN de Flandre Occidentale se focalisera désormais aussi sur l'impression gérée. Elle effectue cette reprise conjointement avec un partenaire.

GI.Ko Office Solutions installée à Kruisem existe depuis vingt ans déjà et est spécialisée dans le 'managed printing'. Suite au rachat, l'appellation sera vouée à disparaître, mais ConXioN reprendra l'expertise et proposera des services en matière d'impression gérée.

"On observe ce besoin surtout chez les PME", déclare Chris Debyser, CEO de ConXioN. "Grâce à cette extension de notre gamme, nous pourrons leur proposer davantage de services encore. Nous proposerons en effet non seulement des imprimantes, du contrôle et de la sécurisation d'appareils, mais nous miserons en outre aussi sur une gestion de documents efficiente. Notre focus sera en effet mis sur le poste de travail moderne. Le dépôt, la conservation et la gestion sûres dans le nuage en feront partie."

ConXionN n'est pas seule pour racheter GI.Ko Office Solutions. Philippe Meert, directeur de Trilec, co-investit en effet dans cette acquisition. "Nous aussi, nous devons évoluer. De par cette collaboration, nous en arriverons à une pollinisation croisée idéale en matière d'impression, par laquelle nous nous focaliserons sur l'électricité et ConXioN sur les données. Nous pourrons ainsi proposer à nos clients un service extralarge", affirme Meert.

GI.Ko est un distributeur de Kyocera. Suite au rachat, ConXioN deviendra désormais 'platinum partner' et principal agent de la marque en Belgique.

