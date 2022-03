Le secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel, a présenté mercredi le brevet "Connectoo", développé par Bibliothèques Sans Frontière, avec l'objectif de former 5.000 fonctionnaires fédéraux et locaux par an dans les deux prochaines années. L'idée est de réduire la fracture numérique en formant ces fonctionnaires afin qu'ils aident à leur tour les usagers à utiliser les outils numériques des services publics.

Deux niveaux de brevets sont prévus: un niveau basique pour l'ensemble des agents qui pourront se former en ligne, et un niveau expert (Connectoo +) pour un accompagnement plus poussé. Les lieux où le public pourra trouver une personne formée seront labellisés, et l'idée est d'étendre dans un deuxième temps ces formations à d'autres publics que les fonctionnaires, sur le modèle du brevet européen de premier secours.

Les modules de formation ont été développés par Bibliothèques Sans Frontière. Pour le niveau basique, la formation sera composée de cinq modules en ligne de deux heures chacun. Pour le niveau expert, il s'agira d'un format hybride d'e-learning, de sessions interactives et de webinaires répartis sur onze semaines. Il est plus spécialement destiné aux agents publics proches des citoyens dans les services d'accueil, les guichets, etc. Ils pourront ainsi accompagner les usagers mais aussi développer leur autonomie. Ces formations se terminent par l'octroi d'un certificat.

Le budget du partenariat avec Bibliothèques sans Frontière est de 800.000 euros pour les deux prochaines années. D'ici à avril 2024, 10.000 fonctionnaires auront suivi la formation de base et 1.000 la formation expert. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes, et les premiers fonctionnaires qui auront suivi la formation Connectoo + devraient être certifiés en septembre prochain.

Deux niveaux de brevets sont prévus: un niveau basique pour l'ensemble des agents qui pourront se former en ligne, et un niveau expert (Connectoo +) pour un accompagnement plus poussé. Les lieux où le public pourra trouver une personne formée seront labellisés, et l'idée est d'étendre dans un deuxième temps ces formations à d'autres publics que les fonctionnaires, sur le modèle du brevet européen de premier secours.Les modules de formation ont été développés par Bibliothèques Sans Frontière. Pour le niveau basique, la formation sera composée de cinq modules en ligne de deux heures chacun. Pour le niveau expert, il s'agira d'un format hybride d'e-learning, de sessions interactives et de webinaires répartis sur onze semaines. Il est plus spécialement destiné aux agents publics proches des citoyens dans les services d'accueil, les guichets, etc. Ils pourront ainsi accompagner les usagers mais aussi développer leur autonomie. Ces formations se terminent par l'octroi d'un certificat.Le budget du partenariat avec Bibliothèques sans Frontière est de 800.000 euros pour les deux prochaines années. D'ici à avril 2024, 10.000 fonctionnaires auront suivi la formation de base et 1.000 la formation expert. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes, et les premiers fonctionnaires qui auront suivi la formation Connectoo + devraient être certifiés en septembre prochain.