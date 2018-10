Commvault lorgne le marché des PME

Lors de la conférence des utilisateurs Commvault GO à Nashville, l'entreprise a présenté deux nouvelles 'appliances' dans la lignée de Commvault HyperScale. Jusqu'il y a peu, Commvault ne disposait que d'un seul modèle dans sa gamme, offrant une capacité oscillant entre 48 et 144 To. Alors qu'un des nouveaux modèles accepte de 288 à 432 To, l'autre se caractérise par une capacité de 5 à 15 To. Commvault y ajoute une solution utilisable dans les petites et moyennes entreprises.

Pour approcher ces PME, Commvault a cependant dû rationaliser aussi son canal de partenaires. "Nous entendions souvent que nos tarifs étaient nettement trop compliqués", déclare Bruce Park, VP Partners EMEA chez Commvault. "Pour de nombreuses entreprises et partenaires, cela représentait un obstacle." Dans la pratique, il pouvait ainsi arriver que lors du processus de sélection d'un trajet en matière de sauvegarde et de restauration, Commvault apparaisse comme la meilleure option, mais que le client potentiel ne la choisissait pas en raison précisément de la complexité des tarifs et des licences.

Offre rapide

Commvault a entendu la critique et a donc simplifié son processus d'offres. "Un partenaire qui nous fait parvenir une demande, peut désormais s'attendre à recevoir une remise de prix dans les vingt secondes", prétend Bruce Park. Avant, il fallait parfois quelques jours avant que le partenaire puisse fournir une réponse au client. Si Commvault voulait pénétrer sur le marché des PME, pareille approche n'était évidemment pas tenable.

"Il fallait aller plus vite", ajoute Bruce Park. Le résultat ne s'est pas fait attendre. "Depuis que nous avons simplifié le processus, la demande d'offres à doublé." Commvault continuera de fonctionner avec un canal double sur le marché des PME, à savoir avec des distributeurs et des revendeurs. L'entreprise poursuit par ailleurs sa recherche de nouveaux partenaires. En Belgique, Commvault collabore aujourd'hui avec quatre revendeurs: Cegeka, Neoria, Realdolmen et Securitas.