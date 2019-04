La scale-up IoT CommuniThings de Louvain-la-Neuve a fait l'objet d'un investissement de trois millions d'euros de la part de Finance.Brussels, d'Essex Innovation et d'Orange Belgium. Cette dernière conclut en outre un partenariat commercial avec l'entreprise.

CommuniThings se focalise sur des solutions de parking intelligentes. L'entreprise a entre autres mis en oeuvre à Liège une solution pour trouver rapidement une place de parking libre au moyen d'une appli, et elle utilise dans ce but le réseau Narrowband-IoT (NB-IoT) d'Orange. Entre-temps, elle a aussi des projets en cours à Bruxelles, Saint-Ghislain, Aarschot, Asse et Deerlijk.

La scale-up, qui existe depuis 2014, n'est pas une inconnue pour Orange. Elle est l'une des trois entreprises belges à faire partie d'Orange Fab, l'accélérateur de l'opérateur. En plus de l'investissement, Orange conclut aussi une collaboration commerciale avec la scale-up, afin de lancer sur le marché sa solution de parking intelligente.

"CommuniThings est parée pour croître rapidement, et nous ne pouvions pas imaginer meilleur partenaire pour réaliser cette croissance", déclare Etay Oren, CEO de CommuniThings, par voie de communiqué. "La puissance commerciale et le savoir-faire technologique d'Orange Belgium étaient très importants pour forger ce partenariat. Grâce à notre partenaire, nous allons pouvoir explorer de nouveaux marchés. Pour terminer, nous voulons aussi remercier Finance.Brussels et Essex Innovation pour leur soutien à long terme."