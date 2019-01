Combell annonce un nouveau rachat

Tout va pour le mieux pour la stratégie d'expansion de Combell. Après avoir absorbé début de cette semaine l'entreprise belge Nucleus, Combell Group s'empare à présent aussi d'iXL Hosting: un hébergeur web installé à Ede aux Pays-Bas. Les détails financiers n'ont pas été communiqués. On sait cependant qu'il est question de plus de 8.000 clients.

iXL Hosting (iXL) a été fondée en 2007 et est une firme bien connue dans le secteur de l'hébergement néerlandais. L'entreprise se focalise surtout sur l'hébergement web, les noms de domaine et les serveurs. En juin 2018, iXL avait elle-même racheté une autre marque d'hébergement néerlandaise: TOPservers. Depuis lors, l'entreprise dessert plus de 8.000 clients et héberge plus de 60.000 sites web.

Ces prochains mois, Combell Group intégrera la marque iXL. Les 9 employés et les bureaux situés à Ede seront conservés. L'ex-propriétaire d'iXL, Robert van Esseveld, quittera, lui, l'entreprise. Grâce à ce rachat, Combell Group renforce sa position aux Pays-Bas, où la firme était déjà devenue le numéro un du marché, tout comme elle l'est du reste aussi en Belgique, en Suisse et au Danemark.