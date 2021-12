A partir de janvier, c'est Comax qui assurera la distribution du progiciel DMS ELO. L'entreprise rachète en effet la solution de gestion de documents d'UnifiedPost.

ELO était une composante d'ADM Solutions reprise en 2018 par Unified Post. Aujourd'hui, cette activité rejoint Comax, spécialisée en solutions administratives.

Comax dispose déjà d'un progiciel DMS, qui sera désormais complété par ELO. L'entreprise qualifie sa solution d'économique, alors qu'ELO Digital Office se distingue par davantage de fonctionnalités en reconnaissance de texte, indexation, etc. L'objectif est aussi d'enrichir ELO par des solutions existantes de Comax.

Le nouveau propriétaire rachète non seulement le département, mais aussi les contrats de maintenance existants, ce qui permettra à Comax d'étoffer sa clientèle.

Update 15H30'

Comax insiste sur le fait qu'aucun département n'a été racheté, mais qu'il s'agit uniquement de la distribution du produit et des contrats de maintenance. Cet article a donc été adapté en conséquence.

ELO était une composante d'ADM Solutions reprise en 2018 par Unified Post. Aujourd'hui, cette activité rejoint Comax, spécialisée en solutions administratives.Comax dispose déjà d'un progiciel DMS, qui sera désormais complété par ELO. L'entreprise qualifie sa solution d'économique, alors qu'ELO Digital Office se distingue par davantage de fonctionnalités en reconnaissance de texte, indexation, etc. L'objectif est aussi d'enrichir ELO par des solutions existantes de Comax.Le nouveau propriétaire rachète non seulement le département, mais aussi les contrats de maintenance existants, ce qui permettra à Comax d'étoffer sa clientèle.Update 15H30'Comax insiste sur le fait qu'aucun département n'a été racheté, mais qu'il s'agit uniquement de la distribution du produit et des contrats de maintenance. Cet article a donc été adapté en conséquence.