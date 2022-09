L'éditeur de software Comax a racheté les droits et le code-source du logiciel CRM en ligne Dashboard et étend ainsi encore sa gamme d'outils d'automatisation.

Ce rachat date du mois de mars déjà, mais vient seulement d'être annoncé. Comax fournit entre autres des logiciels DMS, d'automatisation et de traitement de documents. L'entreprise entend rendre les processus administratifs plus efficients. Elle est dirigée par Géry Lambrechts et Ellen Van Muylder.

Dashboard même est hébergé chez une entreprise soeur de Comax co-dirigée par Yoshi Peters, qui fut aussi à la base de Dashboard.

