Le spécialiste télécom Colt ajoute un noeud à son réseau IQ. Le nouveau noeud sera hébergé dans le centre de données de LCL à Diegem.

Le partenariat conclu avec l'entreprise belge de centres de données LCL doit faire en sorte que les firmes internationales aient en Belgique accès au réseau IQ mondial de Colt via le noeud hébergé à Diegem. 'Il s'agit là d'un avantage substantiel pour les nombreuses entreprises installées aux alentours de Diegem, dont un grand nombre se livre à des transactions internationales', déclare-t-on chez Colt Technology Services.

Plus proche du client

Colt profite de l'occasion pour rénover son infrastructure réseautique. C'est ainsi que le nouveau noeud contiendra, selon l'entreprise, la technologie la plus moderne de tout le réseau IQ. La capacité sera étendue pour anticiper un volume de données en croissance toujours plus forte.

'Cela s'inscrit dans notre stratégie de diversification en vue de disposer de davantage de noeuds distribués plus petits, mais performants au lieu de noeuds centralisés plus grands', précise un porte-parole de Colt. 'Notre politique est de rapprocher notre réseau des clients ayant un grand besoin de haut débit.'

Les centres de données de LCL se caractérisent par un emplacement stratégique en Europe et par conséquent aussi mondial. Ils sont installés en plein centre des plus vastes marchés de centres de données européens, plus précisément dans ce qu'on appelle les villes FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris).

