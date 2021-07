Colt Technology Services et IBM ont décidé d'unir leurs forces pour aider les organisations à adopter une stratégie d'edge computing. L'objectif : permettre le déplacement fluide de données et applications au sein d'environnements du cloud hybride et depuis des data centers privés vers la périphérie du réseau.

Colt, fournisseur de solutions de connectivité à la demande, va se lancer avec IBM dans le développement de nouvelles applications pour IBM Cloud Satellite et l'Edge Application Manager d'IBM. Ceci, au profit de ses clients professionnels opérant depuis plus de 29 000 bâtiments à travers le monde.

IBM Cloud Satellite

Les organisations se tournent de plus en plus vers le cloud pour relever leurs défis opérationnels. La gestion d'infrastructures cloud réparties à travers le monde n'est toutefois pas évidente. Surtout en présence d'exigences strictes en termes de latence et de respect des lois et réglementations locales. Colt et IBM sont persuadés qu'il est possible de simplifier l'utilisation d'IBM Cloud Satellite sur la plateforme edge de Colt.

IBM Cloud Satellite est une solution du cloud hybride, reposant sur Red Hat OpenShift. Elle permet aux organisations de recourir aux services d'IBM Cloud là où elles en ont besoin : sur place, dans des clouds séparés ou en périphérie du réseau. Les machines virtuelles utilisées pour IBM Cloud Satellite peuvent être implémentées et configurées à l'aide d'un outil qui ne requiert aucune intervention humaine. Les solutions de réseau de Colt offrent une connectivité indispensable pour soutenir les environnements de cloud distribués avec IBM Edge Application Manager aux entreprises des secteurs de la vente au détail ou des soins de santé, notamment.

