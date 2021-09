Le spécialiste télécom Colt et Getlink, qui gère via sa filiale Eurotunnel l'infrastructure du tunnel sous la Manche, unissent leurs efforts. Les deux entreprises ont conclu un accord d'une durée de 25 ans en vue d'équiper ledit tunnel de connexions de données et de fibre optique noire sophistiquées.

Le déploiement planifié du Colt IQ Network dans le tunnel sous la Manche devrait permettre une capacité de transfert de plusieurs Térabits par seconde par paire de fibre optique. Le tunnel séparant Calais (France) et Folkstone (Grande-Bretagne) constituera ensuite un trajet de liaison vital non seulement pour les passagers et les marchandises, mais également pour les données.

'Cela se traduira par une forte amplification de la bande passante entre le Royaume-Uni et le continent européen. L'installation du Colt IQ Network, à large bande passante et faible latence, aidera à faire face aux besoins croissants', explique Keri Gilder, le CEO de Colt.

'Jamais encore connu de temps d'arrêt'

Les contrats pour les connexions par la fibre noire qui avaient été déployées en 1998 dans le tunnel sous la Manche, viendront progressivement à échéance entre aujourd'hui et 2025. A l'avenir, Colt se chargera de l'installation et de l'exploitation de l'IQ Network et commercialisera entièrement le réseau à fibre optique du tunnel de Getlink. L'entreprise augmentera en outre la capacité télécom interne de l'infrastructure sous-marine de Getlink qui, selon les partenaires, n'a encore jamais connu de temps d'arrêt. De son côté, Getlink assumera la responsabilité de la maintenance.

Durant son application, l'accord conclu entre Colt et Getlink générera au minimum 185 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus d'un tiers pendant les cinq premières années.

Le Colt IQ Network de 100 Gbps interconnecte actuellement les principaux centres d'affaires européens, asiatiques et nord-américains, comprenant plus de 29.000 bâtiments et 900 centres de données.

