Colruyt a pris une participation majoritaire dans la société belge Daltix, spécialisée dans les données, a annoncé le groupe de distribution mardi.

Créée en 2016, basée à Anvers et également présente à Lisbonne, Daltix propose une plateforme permettant de suivre en temps réel les prix, les promotions, les informations produit et les assortiments, autant d'aspects "très importants dans le secteur de la distribution".

Cette acquisition doit permettre au groupe Colruyt de répondre aux besoins du consommateur et de créer une valeur ajoutée durable dans la distribution. Pour la start-up, l'arrivée dans le giron de Colruyt lui permettra d'approfondir et élargir ses connaissances du secteur de la distribution et de réaliser ses ambitions de croissance internationales, explique-t-on. Colruyt Group acquiert immédiatement une participation majoritaire de 65% dans Daltix, avec la possibilité d'acquérir 100% des actions à terme. Le management actuel reste à bord et conserve les parts restantes.

Les deux parties ont convenu de ne divulguer aucun détail sur le prix ni sur les autres conditions de la transaction mais "la valeur a été déterminée par l'application de méthodes conformes au marché", assure-t-on.

Créée en 2016, basée à Anvers et également présente à Lisbonne, Daltix propose une plateforme permettant de suivre en temps réel les prix, les promotions, les informations produit et les assortiments, autant d'aspects "très importants dans le secteur de la distribution". Cette acquisition doit permettre au groupe Colruyt de répondre aux besoins du consommateur et de créer une valeur ajoutée durable dans la distribution. Pour la start-up, l'arrivée dans le giron de Colruyt lui permettra d'approfondir et élargir ses connaissances du secteur de la distribution et de réaliser ses ambitions de croissance internationales, explique-t-on. Colruyt Group acquiert immédiatement une participation majoritaire de 65% dans Daltix, avec la possibilité d'acquérir 100% des actions à terme. Le management actuel reste à bord et conserve les parts restantes. Les deux parties ont convenu de ne divulguer aucun détail sur le prix ni sur les autres conditions de la transaction mais "la valeur a été déterminée par l'application de méthodes conformes au marché", assure-t-on.