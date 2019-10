Au terme d'une phase de test organisée au début de cette année, Colruyt met à présent à disposition de tous les utilisateurs sa commande vocale pour listes de courses numériques.

Il sera possible désormais de dicter une liste de courses au moyen de l'appli MyColruyt ou via le site web de la chaîne de supermarchés. Cela se fera via Google Assistant équipant votre smartphone (également sur iOS via l'appli Google Assistant) ou par le truchement de haut-parleurs intelligents (connectés) comme Nest Mini ou Nest Hub.

Colruyt avait annoncé son projet en février déjà et recherchait à l'époque cent testeurs. L'appli tient aussi compte de votre historique d'achats, afin de déterminer par exemple si vous préférez la marque du magasin ou une marque spécifique.

En fin de compte, 200 clients ont testé l'appli et, selon Colruyt, 83 pour cent d'entre eux ont réagi avec enthousiasme. Entre-temps, la commande vocale a encore été améliorée. C'est ainsi qu'elle a été rendue plus intuitive et qu'elle permet plus de variation dans les dialogues.

Colruyt est la première chaîne de supermarchés dans notre pays à introduire la commande vocale. En France, Carrefour propose déjà une possibilité similaire.