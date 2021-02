L'entreprise de Felix Van de Maele rachète une firme américaine qui contrôle la qualité des données. Il s'agit là de son deuxième rachat aux Etats-Unis.

Collibra reprend OwlDQ, un développeur de 'predictive data quality software'. Il recourt à l'apprentissage machine pour détecter des anomalies dans les données, pour établir automatiquement des règles de qualité et pour limiter les erreurs redondantes. Tout cela pour veiller à ce que les données des entreprises soient fiables et de bonne qualité, pour une utilisation en toute confiance.

OwlDQ est dirigée par Krik Haslbeck, qui devient vicepresident engineering. Rien n'a filtré quant au montant versé par Collibra pour ce rachat. C'est la deuxième reprise aux Etats-Unis pour l'entreprise 'big data' belgo-américaine ; après SQLdep en 2019.

Collibra est encore et toujours dirigée par Felix Van de Maele. Ce dernier fut en 2017 élu ICT Personality of the Year par Data News. Après la dernière phase de capitalisation en avril dernier, la valeur de son entreprise est estimée à 2,3 milliards de dollars.

