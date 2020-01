L'entreprise IT Cogetix de Stabroek étoffe son équipe directoriale avec l'expert en marketing et en innovations Pieter Brat.

Brat devient co-directeur de Cogetix, spécialisée en solutions dans le nuage pour les PME. L'entreprise a connu une croissance rapide en 2019: Cogetix a dépassé le cap du million d'euros de chiffre d'affaires et a vu son personnel passer en l'espace d'un an de trois à dix collaborateurs à temps plein.

Brat n'est pas un inconnu chez Cogetix. "Nous nous connaissons depuis tout un temps déjà, car nous avons collaboré dans le passé, lorsque l'agence web de Pieter est devenue le premier Authorized Reseller belge de Google Apps", explique le directeur de l'entreprise, Kristof Boden. A l'entendre, il a trouvé en Brat la personne dont il avait besoin pour poursuivre le développement et la croissance de Cogetix.

