Avec la reprise de l'année scolaire, CoderDojo relance ses sessions permettant aux enfants d'apprendre gratuitement à programmer de manière ludique.

CoderDojo organise depuis quelques années déjà des cours de programmation pour les jeunes entre 7 et 18 ans. L'organisation le fait avec de nombreux bénévoles qui apprennent aux jeunes les bases de la programmation de manière créative et ludique.

'Pour le monde extérieur, le codage peut sembler quelque peu rébarbatif, mais en réalité, il s'agit vraiment d'un hobby agréable', déclare Cindy Smits, general manager de CorderDojo Belgium. 'L'avenir est au numérique, et quiconque est capable de programmer et de coder, a le monde à ses pieds. On le constate chaque année lorsqu'on voit les projets cools développés par les jeunes participants. Chez CoderDojo Belgium, nous voulons inciter les jeunes à changer le monde en mieux grâce à leurs compétences numériques. Car tous les projets innovants - des smartphones aux robots qui sauvent des vies - sont mis au point par des esprits créatifs qui ont dans le passé appris à programmer.'

De nouvelles sessions débuteront le mois prochain dans différentes villes. Ce sera surtout le cas en Flandre, mais aussi dans la région bruxelloise, ainsi qu'à Liège et à Charleroi. La liste des endroits concernés et des dates des sessions se trouve ici.

CoderDojo organise depuis quelques années déjà des cours de programmation pour les jeunes entre 7 et 18 ans. L'organisation le fait avec de nombreux bénévoles qui apprennent aux jeunes les bases de la programmation de manière créative et ludique. 'Pour le monde extérieur, le codage peut sembler quelque peu rébarbatif, mais en réalité, il s'agit vraiment d'un hobby agréable', déclare Cindy Smits, general manager de CorderDojo Belgium. 'L'avenir est au numérique, et quiconque est capable de programmer et de coder, a le monde à ses pieds. On le constate chaque année lorsqu'on voit les projets cools développés par les jeunes participants. Chez CoderDojo Belgium, nous voulons inciter les jeunes à changer le monde en mieux grâce à leurs compétences numériques. Car tous les projets innovants - des smartphones aux robots qui sauvent des vies - sont mis au point par des esprits créatifs qui ont dans le passé appris à programmer.'De nouvelles sessions débuteront le mois prochain dans différentes villes. Ce sera surtout le cas en Flandre, mais aussi dans la région bruxelloise, ainsi qu'à Liège et à Charleroi. La liste des endroits concernés et des dates des sessions se trouve ici.