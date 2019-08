Cloudflare va faire son entrée à la bourse

Cloudflare se prépare à entrer à la bourse. L'entreprise de sécurité internet a dans ce but transmis une demande auprès du contrôleur boursier américain Securities and Exchange Commission (SEC). Ce dossier est intéressant dans la mesure où il montre comment Cloudflare pondère sa perte de réputation et de clients dans les décisions qu'elle prend quant à la sécurisation de sites web comme 8chan.