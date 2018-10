Cloudera et Hortonworks fusionnent

La fusion des deux concurrents donnera naissance à un fournisseur de plates-formes data 'multi-cloud', 'on-premises' et 'edge'. Elle devrait également accélérer l'innovation en internet des objets (IoT), diffusion (streaming), datawarehouse, nuage hybride et apprentissage machine/intelligence artificielle (AI). Les applications Hortonworks DataFlow et Cloudera Data Science Workbench continueront d'être développées.

Entreposage de données

Tom Reilly, CEO de Cloudera, déclare: "Nos entreprises sont très complémentaires et stratégiques. En regroupant les investissements consentis par Hortonworks dans la gestion de données bout-à-bout et ceux consentis par Cloudera dans l'entreposage de données et l'apprentissage machine, nous allons pouvoir fournir le premier nuage de données professionnelles du secteur de l'Edge vers l'AI."

Paiement en actions

Conformément aux conditions de l'accord transactionnel, les actionnaires de Cloudera détiendront quelque 60 pour cent du capital en actions de l'entreprise fusionnée, alors que les actionnaires d'Hortonworks en posséderont quelque 40 pour cent.

Les actionnaires d'Hortonworks recevront 1.305 actions Cloudera pour chaque action en la possession d'Hortonworks et ce, sur base du rapport d'échange moyen sur 10 jours entre les valeurs des deux entreprises jusqu'au 1er octobre 2018. Les entreprises se caractérisent par une valeur en actions entièrement diluée, combinée de 5,2 milliards de dollars sur base des cours de clôture du 2 octobre 2018.

Direction

Après entérinement de la transaction, le Chief Executive Officer de Cloudera, Tom Reilly, occupera le poste de CEO; le Chief Operating Officer d'Hortonworks, Scott Davidson, assumera celui de COO; le Chief Product Officer d'Hortonworks, Arun C. Murthy, deviendra le Chief Product Officer; et le Chief Financial Officer de Cloudera, Jim Frankola, sera le Chief Financial Officer de l'entreprise fusionnée. Quant au Chief Executive Officer d'Hortonworks, Rob Bearden, il rejoindra le conseil d'administration. L'actuel administrateur de Cloudera, Marty Cole, présidera le conseil d'administration.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.