Le fonds flamand d'allocations familiales Kidslife récemment créé place entièrement sa téléphonie dans le nuage et ce, via l'entreprise anversoise Cloud Group.

Kidslife est le résultat d'une collaboration entre les groupes de services RH Liantis, Group S et Easypay Group. Le fonds dessert 250.000 familles et dispose pour sa téléphonie de 200 utilisateurs sur 14 sites. Outre les lignes fixes, il y a aussi eu une intégration à la téléphonie mobile.

Cloud Group a réussi l'intégration en peu de temps. "Nous nous sommes réunis pour la première fois avec les représentants de Cloud Group à la mi-septembre et avons entamé la migration à partir de la mi-novembre. Celle-ci a été menée à bien pour le début décembre", déclare Dieter Windels, coordinateur ICT de support chez Kidslife.

Kidslife est le résultat d'une collaboration entre les groupes de services RH Liantis, Group S et Easypay Group. Le fonds dessert 250.000 familles et dispose pour sa téléphonie de 200 utilisateurs sur 14 sites. Outre les lignes fixes, il y a aussi eu une intégration à la téléphonie mobile.Cloud Group a réussi l'intégration en peu de temps. "Nous nous sommes réunis pour la première fois avec les représentants de Cloud Group à la mi-septembre et avons entamé la migration à partir de la mi-novembre. Celle-ci a été menée à bien pour le début décembre", déclare Dieter Windels, coordinateur ICT de support chez Kidslife.