Close The Gap va collecter d'anciens téléphones

Close The Gap collecte depuis des années déjà de l'équipement ICT désuet, afin de le réutiliser quelque part en Europe et en Afrique. Avec le présent projet, elle va se concentrer spécifiquement sur le recyclage. Les entreprises concernées vont en interne mettre en oeuvre une campagne, afin de motiver leur personnel à rassembler d'anciens GSM et smartphones.

Umicore les traitera ensuite et en récupérera les métaux précieux, tels l'or, le cobalt et l'aluminium. Cet apport, Close The Cap l'offrira à une startup technologique (encore à déterminer) active dans l'économie circulaire.

Le projet-pilote reste pour l'instant limité à Engie, Accenture et Ordina. Mais en cas de succès, l'objectif est de répéter l'opération l'année prochaine et de l'étendre à davantage d'organisations.