Les autorités belges mettent fin à l'application Coronalert, utilisée depuis deux ans dans la lutte contre le coronavirus pour informer les personnes à risque de possibles cas contacts. L'information a été publiée sur le compte Twitter de l'application et confirmée par Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing.

Depuis hier soir, le compte Twitter de Coronalert indique que "compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, l'application #coronalert n'est plus mise à jour et sera supprimée du Play Store et de l'Appstore. Veuillez supprimer l'application." Cette annonce arrive alors que le Comité interfédéral Testing & Tracing avait recommandé en août dernier de conserver l'application installée par un peu plus de 4 millions de Belges lors de la crise sanitaire. "Maintenant, son utilisation n'a plus de sens, car la politique de dépistage a changé", affirme Karine Moykens auprès de Radio 2. Celle-ci explique que la décision est tombée le 20 octobre dernier, alors que le nombre d'utilisateurs était tombé à une moyenne de 130 cas positifs par semaine. "26 pays européens possédaient une application similaire et plus de la moitié a, entre temps, décidé d'en arrêter l'utilisation", ajoute Mme Moykens. Dans les jours à venir, les utilisateurs recevront une notification leur indiquant que l'application peut désormais être supprimée. Cette dernière disparaîtra également bientôt du Play Store et de l'Appstore.