Les cités côtières belges vont installer 250 caméras dans le but d'endiguer la foule cet été et de désengorger les centres. C'est Citymesh qui fournira l'infrastructure.

Selon le journal De Tijd, le contrat a été attribué à Citymesh. Sabien Lahaye-Battheu, députée de Flandre Occidentale en charge du tourisme et présidente de Westtoer, confirme l'achat au journal.

Il s'agit de caméras intelligentes, qui tracent des lignes virtuelles destinées à compter automatiquement les personnes, dès qu'elles les franchissent. Le but est de déterminer l'importance de la foule dans certaines zones, sans intervention humaine. S'il y a trop de monde, on peut alors intervenir pour mieux répartir les gens ou pour orienter le trafic.

Il semble donc s'agir surtout d'un comptage automatique des passants et pas d'un mesurage de la façon dont les individus se déplacent. Le gouverneur de Flandre Occidentale, Carl Decaluwe, déclare à De Tijd que les données enregistrées pourront également être partagées avec d'autres acteurs, comme la police, le Vlaams Verkeerscentrum ou la SNCB.

