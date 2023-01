Avec Citymesh Flex, la firme télécom Citymesh d'Oostkamp se focalisera encore davantage sur les événements. La filiale entend en effet mettre en oeuvre des réseaux flexibles pour des festivals, campings ou foires entre autres.

Citymesh se concentre depuis des années déja sur le wifi et la 5G et ambitionne de devenir active comme opérateur national (conjointement avec la firme roumaine Digi). Mais elle misera désormais aussi plus nettement sur les réseaux temporaires avec Citymesh Flex.

L'entreprise se focalisera notamment sur la connectivité lors de festivals, matchs de football, foires, campings, événements et chantiers de construction. Des environnements, où les conditions peuvent changer rapidement et où l'objectif n'est pas d'installer un réseau 'ordinaire' des années durant. Cela inclut des réseaux wifi distincts pour artistes ou des systèmes de paiement sans cash.

La nouvelle entreprise sera dirigée par Carlo Waelens. Il travaille depuis plus de deux ans déjà pour Citymesh en tant que market manager entertainment et est nommé à présent general manager de Citymesh Flex.

Son expertise, Waelens l'a acquise surtout dans le secteur événementiel. Il travailla notamment pour PlayPass (technologies sans numéraire, d'accès et de billetterie) et il fut précédemment aussi actif dans le secteur de la construction.

'Le secteur événementiel a des besoins très spécifiques. Flexibilité et vitesse y sont un must, il y a toujours des changement de dernière minute, et le travail de neuf à cinq y est une illusion. Mais c'est précisément ce challenge qui me plaît. Regrouper le commercial et le technique dans une solution de réseau sur mesure, afin que nos clients bénéficient de l'expérience ultime', conclut Carlo Waelens.

