Citrix a annoncé son propre Desktop-as-a-Service (DaaS). Dans ce but, l'entreprise collabore avec Google Cloud.

En collaborant ainsi, Citrix espère surfer plus avant sur la vague toujours plus manifeste du télétravail et du travail hybride, en cours depuis deux ans déjà. Citrix est surtout connue pour ses logiciels professionnels, et son Desktop-as-a-Service devrait permettre aux grandes entreprises de diffuser de manière fluide leurs applications virtualisées et logiciels de gestion vers les différents ordinateurs des collaborateurs.

Le DaaS tournera sur Google Cloud, ce qui fait que le géant technologique devra veiller à un environnement sécurisé et stable. Les deux entreprises envisagent en outre de créer conjointement une plate-forme facilitant la gestion des desktops des utilisateurs, peu importe où ils tournent.

En sortant ce logiciel bureautique hybride, Citrix concurrencera plus ou moins Windows 365, mais avec une couche propre à Citrix. L'entreprise a également annoncé Citrix Workspace Browser s'articulant sur le navigateur Chromium open source de Google. Toutes les applis virtualisées et tous les services SaaS que vous ferez tourner via ce navigateur, suivront directement aussi les protocoles de sécurité requis, comme par exemple l'interdiction de captures d'écran.

En collaborant ainsi, Citrix espère surfer plus avant sur la vague toujours plus manifeste du télétravail et du travail hybride, en cours depuis deux ans déjà. Citrix est surtout connue pour ses logiciels professionnels, et son Desktop-as-a-Service devrait permettre aux grandes entreprises de diffuser de manière fluide leurs applications virtualisées et logiciels de gestion vers les différents ordinateurs des collaborateurs.Le DaaS tournera sur Google Cloud, ce qui fait que le géant technologique devra veiller à un environnement sécurisé et stable. Les deux entreprises envisagent en outre de créer conjointement une plate-forme facilitant la gestion des desktops des utilisateurs, peu importe où ils tournent.En sortant ce logiciel bureautique hybride, Citrix concurrencera plus ou moins Windows 365, mais avec une couche propre à Citrix. L'entreprise a également annoncé Citrix Workspace Browser s'articulant sur le navigateur Chromium open source de Google. Toutes les applis virtualisées et tous les services SaaS que vous ferez tourner via ce navigateur, suivront directement aussi les protocoles de sécurité requis, comme par exemple l'interdiction de captures d'écran.