Cisco va simplifier l'utilisation de sa plate-forme de communication Webex sur les appareils mobiles. Dans ce but, l'entreprise lancera durant le premier semestre de 2022 le nouveau service Webex Go, avec lequel les clients pourront passer des appels professionnels à partir d'un appareil personnel, sans avoir besoin d'une appli supplémentaire.

Avec Webex Go, les employés ne devront plus emporter deux appareils mobiles - un pour un usage personnel et un autre à des fins professionnelles. En lieu et place, ils pourront bientôt effectuer des appels professionnels au moyen de l'appli de communication par défaut de leur appareil privé. Lors d'un entretien transitant par la 'dedicated business line', le numéro professionnel s'affichera, et l'information personnelle restera privée. Les appels professionnels passés à des numéros locaux ou internationaux ne coûteront rien à l'employé, parce qu'ils seront associés au compte professionnel.

WebexOne 2021

Webex Go, qui pourra être créé et géré par des gestionnaires IT via le Control Hub, sera déployée l'année prochaine d'abord aux Etats-Unis. Lors de l'événement WebexOne 2021 qui démarrera la semaine prochaine, Cisco promet de donner davantage de détails sur Webex Go. Entre-temps, l'appli Webex a aussi été rénovée et a reçu de nouvelles fonctions, telles l'information de l'emplacement en cas d'appel d'urgence, ainsi qu'une nouvelle fenêtre pour des appels instantanés et du multitâche simplifié.

En outre, les abonnements Cisco Calling à numéros PSTN standard seront lancés dans les prochaines semaines dans davantage de pays, notamment dans dix états de l'Union européenne, à savoir la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg et la Suède. Le service devrait être partout disponible d'ici la fin de l'année, selon l'entreprise.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

