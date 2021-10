Grâce à des lunettes à réalité augmentée, il sera bientôt possible d'organiser une réunion Webex par hologrammes.

Cisco a annoncé la fonction lors de sa conférence WebexOne consacrée à son outil de réunion éponyme. Il ne s'agit pas d'avatars, mais de véritables hologrammes des interlocuteurs et d'éventuels objets environnants. Voilà qui devrait permettre de montrer par exemple des prototypes physiques au public virtuel.

Le concept de Cisco n'est cependant pas unique. L'entreprise limbourgeoise Mimesys, rachetée depuis quelques années déjà par Magic Leap, prépare en effet depuis 2016 déjà la tenue de réunions virtuelles à l'aide de la réalité augmentée.

Cisco distingue un avantage dans la réunion holographique lors de formations ou de la résolution de problèmes à distance. La plus-value réside dans le fait qu'un technicien ou un instructeur ne doit pas se trouver là où le cours est donné ou là où le problème se manifeste.

Webex Hologram se trouve encore dans une phase-pilote et n'est pas encore disponible au niveau mondial. L'entreprise affirme cependant que l'outil est compatible avec les casques AR existants tels Magic Leap et Microsoft Hololens.

