Cisco rachète une entreprise disposant d'une technologie capable d'éliminer le bruit de fond lors de visioconférences.

Le spécialiste américain des réseaux reprend BabbleLabs. Cette entreprise est spécialisée dans la reconnaissance de voix et de bruits de fond sur base de l'intelligence artificielle. Il est ainsi possible d'améliorer la qualité des visioconférences.

Cisco entend intégrer cette technologie à Webex, son outil de visioconférence. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs finaux, qui bénéficieront probablement à terme d'une meilleure expérience sonore via Webex.

BabbleLabs a établi son siège à Campbell (Californie) et est actuellement dirigée par son cofondateur et CEO Chris Rowen. Cisco s'attend à ce que le rachat soit entériné durant le premier trimestre de son année fiscale 2021, soit dans les deux mois et demi à venir.

Après le rachat, l'entreprise deviendra une composante du Cisco Collaboration Group, qui fait lui-même partie de Cisco Security and Applications Business. Le montant versé par Cisco pour acquérir BabbleLabs n'a pas été communiqué.

Le spécialiste américain des réseaux reprend BabbleLabs. Cette entreprise est spécialisée dans la reconnaissance de voix et de bruits de fond sur base de l'intelligence artificielle. Il est ainsi possible d'améliorer la qualité des visioconférences.Cisco entend intégrer cette technologie à Webex, son outil de visioconférence. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs finaux, qui bénéficieront probablement à terme d'une meilleure expérience sonore via Webex.BabbleLabs a établi son siège à Campbell (Californie) et est actuellement dirigée par son cofondateur et CEO Chris Rowen. Cisco s'attend à ce que le rachat soit entériné durant le premier trimestre de son année fiscale 2021, soit dans les deux mois et demi à venir.Après le rachat, l'entreprise deviendra une composante du Cisco Collaboration Group, qui fait lui-même partie de Cisco Security and Applications Business. Le montant versé par Cisco pour acquérir BabbleLabs n'a pas été communiqué.